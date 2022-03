Metsa hinnad kerkivad rekordkiirusel – hind, mis oli eile, täna enam ei kehti

AS Timber metsaspetsialist Kristel Asmer

Näpuga näidati rohepöördele, heitmeturule, Vene gaasile, millest Euroopa on ilmselgelt suures sõltuvuses ning nii poliitikute kui puidusektoris tegutsevate ettevõtete valekalkulatsioonidele. „Viimase etteheite kohta võib tagantjärele tarkusega öelda, et „oleks vast pidanud tõesti tegutsema teisiti“. Samas pole hilinenud tarkusega midagi peale hakata ning ka ennustamine on tänamatu töö, kuid see, milliseks kujuneb maailm aastal 2022, ei osanud keegi ette näha olgugi, et pinged nii riikide, inimsuhete kui erinevates majandussektorite vahel olid nii üles kruvitud, et kõigi närvid olid läbi kui pekingi paleekoeral. Mingit pauku oli oodata, kuid mitte sellist nagu tuli,“ ütleb Asmer viidates nii tülile Natura 2000 metsaelupaikade raiekeelu üle kui Venemaa sissetungile Ukrainasse, mille tulemusena tõmmati suuremale osale puiduimpordile Venemaalt kriips peale ning hakati kaaluma võimalusi, kuidas end lahti ühendada agressori gaasijuhtmest. Kõik see kokku on viimastel kuudel paisutanud puidu hinda märkimisväärselt.

Kaks aastat tagasi maksis männipalk kokkuostus sama palju kui täna kasepaberipuu

„Kasepaber maksab sadamas praegu üle 75€/tm ja okkapaber üle 60€/tm. Veel paar kuud tagasi ehk aasta alguses maksti kasepaberipuidu eest 15€/tm vähem ning eelmisel aastal oli normaalne, kui selle sortimendi eest maksti 40€/tm. See näitab, et hinnad on lühikese ajaga pea kahekordistunud,“ toob Asmer välja. Tema sõnul on metsa hinnad väga kõrged ning vaibumise märke turu jahenemise osas lähitulevikus näha pole. „Enne suve lõppu hinnad tõenäoliselt ei kuku, sest üsna varsti jõuab nii puidusektorisse kui majandusse tervikuna kohale reaalsus, mida tegelikult tähendab lahtiühendamine Venemaast kui majanduspartnerist.“