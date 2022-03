Sõja kolmandal päeval läks ta vabatahtlikuks ja otsustas, et tahab aidata loomi. Nende aitamine on praegu viimasel kohal, sest keegi ei hooli kassidest, kui enda elu on ohus, nendib Natalia.

Ta viib toitu mitme varjupaiga loomadele ning osales ka loomaaia evakueerimisel. Seal sai muu hulgas pakkida alligaatorit ja madusid ning uinutada ahvi. Ning mõned loomad võttis Natalia ka enda juurde sõjavarju.