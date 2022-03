Kukerpillid lõid Brežnevi ees laulu lahti: esimene tants on aissa, lase aga pitsid paista...!

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kuidas Kukerpillid on leidnud toimiva šniti

On kaht tüüpi pillimehi. Ühed interpreteerivad geniaalsel moel, aga noodi piires. Teised noodist palju ei tea, aga võtavad pilli kätte ja kukuvad müristama. Kukerpillides on (väikese liialdusega) kaks poolust esindatud ja see kokku moodustab koosluse, mis annab just täpselt õige šniti.

Kuidas Kukerpillidel lood kunagi otsa ei saa

Kui Heiki Vahar 22 aastat tagasi Kukerpillidesse viiulit mängima tuli, kirjutas ta endale 80 lugu üles. Neli paksu vihikut.

Mängiti kuskil peol ja Toomas Kõrvits küsis, et on meil mõni lugu veel mängida. Heiki ütles seepeale, et vihikutest pole me veel ühtegi lugu mänginud! Kukerpillidel on autorikaitses ligi 300 lugu.