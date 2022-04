Kuidas saada tööd ilma selleks vajalike oskusteta?

Kas on võimalik saada tööd ilma selleks vajalike oskusteta?



Pole kindlat reeglit, mille kohaselt sa ei saaks kandideerida töökohtadele, mille jaoks sul vajalikke oskusi pole, ja sageli võib sellistele töökohtadele kandideerimine kaasa tuua ka uusi võimalusi oma karjääri edendamiseks. Siiski on oluline olla töökohale kandideerimisel realistlik, et sa ei raiskaks oma aega. Kui otsid kiiresti uut tööd, võid avastada, et tööintervjuude ja potentsiaalse töökoha saamiseks on mõistlikum keskenduda realistlikele võimalustele.

Samuti võid märgata, et töökohad, kus sul on küll puudu vajalikud oskused, kuid täidetud on suurem osa nõutud tingimustest, on paremini juurdepääsetavad kui ametikohad, mille jaoks on vaja pikaajalist eelnevat kogemust kindlas valdkonnas. Samuti võib olla kasulik mõelda, kas sul on mõni puudulik, kuid ameti jaoks vajalik oskus, mille saaksid tööle võtmisel üsna kiiresti omandada, kuna ettevõtted pakuvad sageli uutele töötajatele tööga seotud koolitusi ja tööandjad võivad seda võimalust arvesse võtta.

Kuidas saada tööd, mille jaoks sa ei ole kvalifitseeritud?



Siin on mõned nipid kandideerimiseks ja ilma nõutava kvalifikatsioonita tööle saamiseks:

1. Mõista ameti sisu

Enne mistahes ametikohale kandideerimist on kasulik mõista sinu potentsiaalset rolli ja kohustusi töökuulutuse kirjeldusest lähtudes. Kui soovid kindlat tüüpi ametikoha kohta lisateavet, saad internetist otsida ka selle ametikoha üldiseid ülesandeid või kohustusi, kuigi on kasulik meeles pidada, et tööülesanded võivad olenevalt ettevõttest erineda.

Kui uurid ameti kohta lisateavet, saad koostada nimekirja oskustest, mis sul juba olemas on ning mis sobivad töökoha nõudmistega, ja ka oskustest, mida sul veel ei ole. See võimaldab selgelt näha, kui lähedal oled ametikoha nõuete täitmisele.

2. Koosta oma CV ametist lähtuvalt