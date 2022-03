Kümme nippi töörahulolu suurendamiseks

1. Tee iga päev midagi, mis sulle meeldib



Miski ei ületa väsimust ega suurenda töörahulolu nagu iga päev millegi tegemine, mida sulle päriselt meeldib teha. Avasta oma töö juures väikseid asju, mis sind õnnelikuks teevad. Veendu, et need tegevused või ülesanded oleksid sinu päevakavas iga päev. Kas sul on raske leida midagi, mida sulle meeldib tööl teha? Veendu, et võitleksid väsimustundega ka mõnda töövälist tegevust tehes, et töö- ja eraelu tasakaalustada. Kuid kindlasti on sinu töö juures midagi sellist, mida saad ka tööl olles teha.



2. Veeda aega positiivsete töökaaslastega



Miski ei väsita kiiremini kui aja veetmine inimestega, kes uputavad negatiivsuse merre. Igal töökohal ja ka kollektiivis on palju tegureid, mis võivad sind väsitada. Miks veeta aega inimeste või tiimidega, mille puhul tead, et tunned end ainult kõige hullemini – nii enda kui ka oma töö suhtes. Suhtle vaid nende töökaaslastega, kes jagavad sinuga positiivseid emotsioone ja kogemusi. Näiteks võite planeerida ühiseid lõunaid või väljasõite, et tõsta üldist meeleolu meeskonnas. Või seada oma töökaaslased silmitsi sooviga luua positiivsem töökeskkond, et kõikide töötajate rahulolu seeläbi suurendada.



3. Söö kerget ja toitvat lõunasööki



Ka toitev lõunasöök on üks olulisi töörahulolu tegureid. Üleliigne ja raskesti seeditav toit muudab sind väsinuks ja loiuks, kuigi vajaksid pärastlõunaseks produktiivsuseks energiasööstu. Väsinud olemisega võitlemiseks võta kaasa tervislikke suupisteid või snäkke, mida näksida, et säilitada energiat kogu päevaks ja hoida kõht täidetuna.



4. Tee iga päev midagi, milles oled hea