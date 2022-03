Kuidas toimib Ukraina õhutõrjesüsteem? Mis on fantoomhäire?

Ajalehele Ukraynska Pravada antud intervjuus rääkis Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ignat, et võimaliku õhuohu tuvastamise ülesanne on Ukraina relvajõudude radariüksuste kanda, mis ei ole aga lihtne, sest esimene hoop sõja alguspäeval anti just radariüksustele.

„Need tegelikult hävitati. Muidugi me ehitasime taas üles ning saame nüüd aru ka vastase eesmärkidest. Seetõttu kasutame ka infot teistest allikatest,“ selgitas Ignat.

Kui lennuk või rakett on tuvastatud, siis läheb vaid mõni minut sireeni käivitamiseks vajalikus piirkonnas. Häiresignaal annab märku, et piirkonnale lähenevad vastase lennukid, mis võivad visata pomme, või on rakett juba välja lastud.