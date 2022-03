Ivo Linna esimene ost internetist: soovitan rutiinist üle saada ja e-kaubanduse kogemuse ise läbi elada

Soovitus: tõesti on endal lihtsam ja muretum!



Ivo sõnul on e-ostlemine justkui üks etapp, mis tuleb läbi teha. “Selle kogemuse peab ise läbi elama,” rõhutab Ivo ja soovitab kõigil järele proovida. “Saage rutiinist üle ja tehke see katsetus ära! Üks moment elus juures, kus endal on lihtsam, kergem ja muretum,” julgustab Ivo inimesi e-kaubanduse võimalusi uurima.

Ivo Linna on kindel, et suuremad sisseostud saavad edaspidi nende peres just e-poes tehtud. “Igapäevast piima ja leiba toome vast ikka ise poest, aga kui on vaja näiteks kuivainete varusid täiendada või kodukeemiat, siis kindlasti tellime!”