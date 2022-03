Aktiivne e-ostja jagab kogemust: mulle meeldib mõte, et toetan oma ostuga eestimaist

Kõige selle juures on aga eriti tähtis säilitada kaine meel ja panna tähele, et ostlemine toimuks vastavalt oma võimetele, sest nii nagu igast heast asjast, on ka e-poodidest võimalik sõltuvusse jääda. Enda ja oma pere e-kaubanduse harjumusi jagab aktiivne veebišoppaja Terje Saar.

Luua Metsanduskooli metsamajanduse spetsialisti erialal õppiv põline saare naine Terje tellib e-poodidest enamasti just Eesti asju, kuid asjaolude sunnil satub siiski ka välismaistesse veebipoodidesse. “Jahi- ja metsatarbed tellin enamasti kaugemalt, kuna meie poodides lihtsalt ei ole piisavalt valikut,” selgitab Terje. “Lasteasjad saan aga kohalikest e-poodidest kenasti kätte. Eestis on palju andekaid disainereid ja kohalik toodang on väga kvaliteetne. Samuti meeldib mulle mõte, et toetan oma ostuga eestimaist.”

Välismaistes e-poodides toimetab enamasti Terje kaaslane, kelle tõttu on Terje sõnul ka nende postkast pakiteavitustest umbes ja kulleritel telefoniliin punane. “Elukaaslane tellib mul igasuguseid imeasju, alustades kosmeetikast ja riietest, lõpetades mutrite, pastakate, helkurite ja teab mis imevidinatega,” kirjeldas Terje. Tema kaaslase sõnul leiab e-poodidest kõike, mida vaid soovid, ja seda odavamalt, kvaliteetsemalt ja kiiremalt kui tavapoest. “Paljud brändid tegid näiteks pandeemia ajal oma lehekülje, kus sa ei maksa poe katet, valikus on kõik suurused ja numbrid on eelnevalt juba tuttavad,” lisas ta.

Viimastel aastatel on õnneks väga paljud poed laiendanud oma transpordi piirkonda ka Eestisse, kuid tuleb ette ka hetki, kus pean õe juurde Soome tellima.