Omniva võimaldab kasutada üht kappi mitme paki jaoks

Iga pakk läbib pika teekonna

Et pakk turvaliselt kohale jõuaks, on tähtis selle hoolikas pakkimine – tähelepanu tuleb pöörata nii sobivatele pakkematerjalidele kui ka õigetele pakkimisvõtetele. Omniva kodulehel on põhjalik ülevaade mõlematest.

Enne pakiautomaadi tühjendusaega üle antud pakk jõuab sihtkoha pakiautomaati tavapäraselt järgmisel päeval (v.a pühapäev ja riiklikud pühad). E-poest tellitud pakkide tarneaeg sõltub sellest, millal e-pood paki Omnivale üle annab. Kui pakk on Omnivale üle antud, siis jõuab pakk sihtkoha pakiautomaati tavapäraselt järgmisel päeval (v.a pühapäev ja riiklikud pühad). Kui juhtub, et pakiautomaadis on ülemaht, siis võib paki kohale jõudmine võtta tavapärasest kauem aega. Ülemahus pakiautomaatidel kuvab e-poodides ja Omniva kodulehel pakiautomaadi järel teksti “Pikem ooteaeg kuni 2 päeva”. Toidukaupade saatmise puhul tuleks teada, et kiiresti riknevaid tooteid on Omniva kaudu keelatud saata.