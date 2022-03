Millised on e-kaubanduse trendid ja tulevik?

Ligipääsetavuse ja vähemustega arvestamine

Alates 2012. aastast kehtivad Euroopa Liidus avaliku sektori veebilehtedele WCAG nõuded ehk lehed peavad olema ligipääsetavad ka puuetega inimestele. Euroopa Liit on otsustanud kehtestada alates 2025. aastast samad nõuded ka e-poodidele. Mõistagi ei tähenda see seda, et kõik Euroopa e-poed peavad üleöö ette võtma tohutud arendustööd. Siiski tasub juba praegu sellele mõelda ja selle või järgmise aasta arendusplaani lisada ka järgmised punktid: parendada fondi suurust, vaadata, kas iga pildi juures on piisav kirjeldus jm. Sarnaselt eelmise punktiga toovad tarbijad üle Euroopa tagasisideküsitlustes välja, et neile lähevad korda e-poed, kes mõtlevad ka haavatavatele sihtgruppidele ja arvestavad ühiskonna nõrgemate liikmetega.

Mitte mobile first, vaid mobile only

Erinevad uuringud ennustavad, et mobiiltelefonide kaudu e-ostlemise osakaal on aastal 2022 juba 70 protsenti kogu

e-kaubanduse mahust. Võib-olla on see pisut optimistlik, aga on selge, et mobiiltelefone kasutatakse nii e-ostude tegemisel kui ka mistahes info tarbimisel rohkem kui arvuteid. Oluline on siinkohal klienditeekond, mis algab internetist ja mobiiltelefonist, olgu see kasvõi pelgalt info/toote/ettevõtte otsing. Seega peab mõtlema mitte ainult e-poe, vaid ka mistahes ettevõtte kodulehe, mis on kui visiitkaart, mobiilivaate peale. Samas on kuni 1/3 ettevõtete ja e-poodide veebidest mobiilivaates not responsive ehk vajaks kiiret parendust.