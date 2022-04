Omniva kaudu saad müüa ja osta tooteid kasvõi väljastpoolt Eestit

Koos pakiautomaatide võrgustiku laienemisega lihtsustame ka postiteenuse kättesaadavust hajaasustusega piirkondades. Selleks saab igaüks tellida endale kirjakandja koju tasuta. Seda juhul, kui elad piirkonnas, kus lähim postiasutus jääb kaugemale kui 5 kilomeetrit. Kirjakandjale saab mugavalt üle anda ja temalt kätte saada kirjad, pakid, samuti saab osta postmarke, ümbrikke, pakendeid või tellida ajalehti.

Järvamaal elav Virve kasutab võimalust kirjakandja koju tellida üsna tihti. “Ma elan postkontorist kaugel, aga nii saan ikka kõik oma postkaardid ja pakid saadetud. Mulle ikka meeldib sünnipäevaks kaarte saata ja eks mulle saadetakse vastu ka,” kommenteeris Virve. “Vahel saadan laste peredele pealinna ka mõne paki. Isegi ajalehe tellimuse aitas kirjakandja ära uuendada. Täitsin internetis ankeedi ja kirjakandja tuligi kohale, täitsa tasuta.”

Pane oma e-pood püsti kasvõi kaugeimasse Eesti nurka!

Praeguseks on e-poe loomine juba nii lihtne, et kõigil on võimalus luua oma e-äri. Kuna Omniva kullerid sõidavad terve Eesti iga päev läbi, saab ka pakid igast maanurgast mugavalt ja kiirelt teele panna. Kristi Unt julgustab kõigil huvilistel kätt proovima: “Me oleme omalt poolt e-poodide jaoks loonud tasuta automaatsed tarnemoodulid, et e-poe saaks kiirelt püsti panna ja tellimusi pakiautomaati, kulleriga koju või postiasutusse saata. Ja pakke saab saata ka Lätti-Leetu ehk võimalik on kohe kolmes riigis e-äri ajada.”



HILO Trade OÜ on üks neist ettevõtetest, kes juhivad e-poodi mitte pealinnas, vaid hoopis Valgamaal, täpsemalt Otepääl. Nende e-pood suutervis.eu on keskendunud kvaliteetsete suuhügieenitoodete müügile. “Pakiautomaadi abil toodete saatmine on eluliselt oluline, sest 95% klientidest asuvad Otepääst kaugel ja kulleriteenus jääks keskmise ostukorvi hinda arvestades pigem kalliks,” põhjendas HILO Trade OÜ juht Kristjan Rebane, miks nad eelistavad just pakiautomaate kasutada.