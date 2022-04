Soe kevad jääb oma aega ootama: järgmine nädal toob Eestisse tuult, lund ja lörtsi

Öötundidel on üle Eesti üksikuid sajuhooge. Tuul pöördub edela- ja lõunasuunda, tugevnedes vastu hommikut - seda eriti saartel.

Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -1 kuni +1, mandril -1 kuni -6 kraadi. Pärast keskööd on temperatuur tõusmas. Skandinaaviast saabuva madalrõhkkonnna tõttu jõuab saartele tihedam lörtsisadu, sekka tuleb ka vihma. Pärastlõunal laieneb sadu üle maa ning tuleb mandril enamasti lume või lörtsi kujul alla. Lõunatuul paisub tugevaks, pärastlõunal pöördub saartel edelasse. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.