Põllumajandusekspert Brit Padjus: haritava maa hind on viimase kümne aastaga tõusnud pea kolmekordseks

Järjest enam ostavad põllumeeste asemel maad hoopis fondid ja investorid, kellel puudub otsene side põllumajandusega. Selliste tehingute puhul on üldine tendents, et hinnatase kasvab.

Ka Swedbankis nägime lõppenud aastal järjest tihedamini, et kuigi põllumehel oli olemas rahastus põllumaa ostuks, tuli viimasel hetkel pakkumine, kus maa hinda ei määranud enam rahaline kaalutlus maa kui tootmisvahendi teenimisvõimest. Maa hinda määras üha sagedamini keegi, kes teenib kasumi alles tulevikus põllumaa müügist. Põllumajandussektori jätkusuutlikkuse vaatenurgast on see kasvav probleem.