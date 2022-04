Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Neil ei ole seal ostukorve! Ainult kärud. Viimaseid on kaht mõõtu — hiigelsuured ja normaalsemas mõõtkavas, aga mina pidin haarama selle hiigelsuure, sest väiksemaid ei leidnud üles. Pärast selgus, et need asuvad hoopis parkimismajas.

See on hea loogika küll — kustkohast peab üks jalgsi saabunud ostja taipama, et teatud suurusega käru hankimiseks on vaja käia läbi parkimismajast? Selle kohta mingit plakatit ka ei leidunud, küll aga kopsakas suuruses poster ütles, et kindlasti tuleb käru võtta.