Loomadele tasuks valgusöödaks ka uba-hernest kasvatada

„Meie tootjate jaoks on sel aastal peamine tegur isetoodetud sööt, oma teravili ning hektari kohta toodetud proteiin ja energia. Siiani sõdivatest riikidest tulnud nisu, mais, raps, soja ja päevalill on söödatootmises olulisemad sisendid. Tuleb leida alternatiive, eelkõige loomadele väga vajaliku energia ja proteiini tootmiseks Eesti tingimustes,” ütleb Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) piimatoimkonna juht Pilleriin Puskar.

Üks alternatiiv on kasvatada rohkem liblikõielisi kultuure – uba ja hernest. Just nendel on suur valgusisaldus.