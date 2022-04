Vene sotsiaalmeedias on viimastel päevadel laialt levinud foto Baškortostani toidupoest, kus kapsast müüakse mitte peakaupa, vaid neljandikhaaval. See peab näitama, et lihtinimene ei jaksa enam tervet kapsast osta. Ka blogija Irina Rim näitas oma blogis suhteliselt nässakaid ja ebakaubandusliku välimusega kapsapäid, hinnaga 90 rubla kilo ning teatas, et see on “kapsašokk”.

Kapsa kallinemine läks aga Venemaal lahti ammu enne Ukraina sõda.

Ja see pole ainus, mis venelastele muret teeb.