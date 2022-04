Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Peaaegu pooled ehk 46% vastanutest on veendunud, et Ukraina põgenikest koolilapsed peaks õppima eestikeelses koolis, kus nad saavad selgeks ka eesti keele. „Kõik Ukraina lapsed peavad õppima eesti koolis, ainult selliselt saame me eestimeelsust säilitada,” kirjutab üks kommenteerija. „Vaadake, kuidas on muudes maades. Tahad minna näiteks Hispaaniasse elama, paned lapse hispaaniakeelsesse kooli. Keskmiselt nelja kuuga saavad lapsed juba keelega hakkama ja leiavad sõbrad. Lapsed on väga õppimisvõimelised,” arvab teine.