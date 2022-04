111 KEVADIST FOTOHETKE Usbekimaa hunnitu toidukultuuriga. Ettevaatust, suu hakkab vett jooksma!

Iga restoran on omaette kunstiteos. Kõik rahvuslikus, ugrimugri jaoks ehk veidi ülepakutud, stiilis. Iseasi, kas need meeldivad või mitte, aga silmarõõmu ja avastamislusti pakuvad söögikohad kindlasti. Millised mõõdud on restoranitubadel! Aga need peavad ju ära mahutama ka tavalise pulma jagu - nii 500 inimest!