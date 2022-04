MAALEHE KRIMISARI | Kirikuisade räpaste mängude tagamaadest

Rootsi aasta parim krimiraamat



Mida teeb lapsepuhkusele jäänud naisterahvas, kelle ema töötab raamatukogus ja kes on elanud keset kirjandust? Kui ta on rootslanna, siis võtab kätte arvuti ja hakkab mõistagi raamatut kirjutama. Mis geneetikasse puutub, siis järjekordne tõestus... Asa Larsson tahtis enda sõnul kirjutada lihtsalt ühe hea loo, aga kui sellele punkti pani, märkas eneselegi üllatuseks, et tulemuseks on krimiromaan.