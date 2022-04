Karmo Tüür: Venemaa jaoks koosneb maailm võistlevatest ja võitlevatest impeeriumidest

Praegusel Venemaal pole muud ideoloogiat kui suurriigi taastamise idee. Selle eesmärgi saavutamiseks pole ükski ohver liiga suur, rahanumbrist rääkimine selle taustal on aga üldse naeruväärne. See impeeriumi-ihalejale nii armas ja hoomamatult mahukas sõna величие on meiesuguse väikerahva meelde ja keelde väga raskesti isegi tõlgitav.

Selle kõige taustal võib tunduda kummastav, et miks siis Venemaa nii meelsasti toetab ja rahastab rahvusluse loosungeid lehvitavaid, eriti selle äärmuslusse langevaid esindajaid Euroopas. Aga seletus sellele on äärmiselt lihtne. Impeerium näeb kogu maailma läbi impeeriumide prisma, mäletate?

Venemaa tajub nn kollektiivset läänt samamoodi impeeriumina. Sellise maskeerunud impeeriumina, mis räägib midagi demokraatiast, rahvaste enesemääramise õigusest ja (mis suisa narr!) inimeste vabast tahtest ning inimõigustest. Aga tegelikult on see Vene impeeriumi tornist vaadatuna samasugune impeerium, mida valitsetakse USAst ning kus kõik ülejäänud on vaid vasallid, impeeriumi omand, ei enamat.