Kas testament tuleb teha notari juures? Mida tähendab kodune testament?

Maalehe lugeja küsis: Vormistasin notari juures testamendi, millega pärandasin oma tuttavale kinnisvara pärast minu surma. Kas mul on õigus pärijale teada anda, et pärandasin oma vara talle või kuulub testamendi avamise õigus ainult notarile? Kardan seda, et kui suren, siis kohalik omavavalitsus ei teata notarile, testamenti ei avata ning vara läheb kohalikule omavalitsusele, kuna mul sugulasi pole.

Vastab vandeadvokaat Ivo Mahhov.