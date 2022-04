Turul on hinnad enamasti kõrgemad kui poes

Eesti ise katab oma kanaliha ja munade vajadusest veidi üle 60%. Euroopa Liidust jõuavad meie turule ennekõike Läti ja Poola tooted.

Tõusnud on kanamunade hind, mis EKI andmetel on turgudel 2022. aasta aprillis 14% (L-muna) ja 22% (M-muna) kõrgem kui aasta tagasi. Munade kallinemise põhjustajateks on sööda ja energia hindade tõus.

Kanamunade tavahind turgudel ja poodides palju ei erine: sõltuvalt tootmisviisist jääb kümne muna hind vahemikku 1,50–3 eurot, kuid supermarketite sooduspakkumistes võib hind langeda ka alla ühe euro.