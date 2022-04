Külmakergitus ja haudumine on talve kaasnähtused

Külmakergitused on eelkõige ohtlikud püsikutele, aga ka noored puittaimede istikud võivad seetõttu kannatada saada.

Külmakergitus tähendab seda, et külma ja sula vaheldumise tagajärjel tõstetakse osa pinnasest lahti. Rebenenud ja kuivavad juured ei pruugi kevadel suuta enam taime vee ja toitainetega varustada.

Üleujutatud aladel võib korduvate sulade ja külmumiste tagajärjel tekkinud kihiline jää lõhkuda ka täiskasvanud puittaimi.

Seetõttu on väga tähtis üles kerkinud taimed kohe korralikult pinnasesse tagasi vajutada ja nende ümbrus kobestada.

Külmakergitused on sagedasemad raske lõimisega muldade puhul, mis sisaldavad rohkem vett. Kellel see probleem aias on, teab, et igal kevadel tuleb üle kontrollida ja kinni vajutada kõik padjandtaimed ning mõnikord ka muru.