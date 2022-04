Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Suur Munamägi on nii range kaitse all, et seal ei tohi metsa viisaka väljanägemise heaks mitte midagi teha. Kui ekspansiivne looduskaitse kord sinnamaani jõuab, et aeg oleks pealinn maa pealt pühkida ja elupaika taastama hakata, kas siis ka pistavad poliitikud pea liiva alla ja ametnikud kivistuvad soolasambaks?