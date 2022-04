FOTOD | Ülestõusmispühadele vastu Ukraina eriliste põssankadega

Kohaliku vaimuliku kutsel oli ka mul hea meel selles töötoas osaleda ja veidi kokku puutuda põssankade traditsiooniga.

Kohe töötoa alguses selgus, et tegemist on imepeenes mesilasvahatehnikas tehtavate kaunistustega pühademunale, mis peidab endas sügavamat tähendust. Ning munade disaini keerukus pole ainus, mis põssankad ilusaks teeb, vaid see on palve…

Iga kaunistus ja sümbol munal on kindla tähendusega. Töötoa eestvedaja, Eestis elav ukrainlanna Uljana selgitas, et näiteks kaladega seotud sümbolid tähistavad tervist, aga kitsed, tuvi ja lilled armastust, putukad ja taimeornamentikad õnne, ruudud, ringid ja lained raha ning küllust või Jumala kaitsvat kätt.

Kogudusepreester Roman Kikh, kes käis palvuste vahepeal vaatamas, kuidas kabeli kohal oleva töötoa ruumides edeneb munade kaunistamine, selgitas, et Ukrainas on igal piirkonnal omad spetsiaalsed mustrid, nii et on võimalik tunda dekoratsioonide ja kaunistatud elementide kaudu, kust piirkonnast on kaunistatud muna pärit.

Munade kaunistamise tehnika on väga keeruline ja vajab kannatlikust.

Peenikese spetsiaalse kaabitsa ehk kistka abil sulatakse mesilasvaha ja tilk tilga haaval kantakse munale sellega erinevaid kujundeid. Siinjuures tasub märkida, et munad on eelnevalt tühjaks puhutud ning kaunistamiseks kasutatav munakoor on õrn ja sellega ümberkäimine nõuab erilist delikaatsust, sest võib mõraneda või puruks kukkuda.

Mesilasvahaga kantakse kaunistused munakoorele, siis muna leotatakse värvilahuses ning kui värvi on intensiivistunud ja külge hakanud, tuleb muna korralikult kuivatada. Kui muna on täielikult kuivanud, tuleb vahajooned küünlal sulatada, vaha jäägid ära pühkida ja järele jääb puhas mustrijoon.

Töötoa juhendaja Uljana selgitas, et olulisem tehnikast on see, mida mõelda või soovida inimesele, kellele muna kingitakse. Soov tuleb muna peale joonistada oma südamega.