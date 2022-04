Slava Ukrainil võib mõne nädala pärast saada raha otsa. „Muutume kõige paremaks siis, kui vahendid otsa saavad”

MTÜ Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Maria Lehtme tegi teisipäeval riigikogu ees emotsionaalse avalduse

"Lugupeetud Riigikogu liikmed! Enne, kui ma alustan, tekib mul küsimus, et me arutame riikliku tähtsusega küsimust. Ma olen lennanud eile õhtul Ukrainast tagasi, et pidada seda kõnet – ja saal on tühi. Ma tean, et ühel teie riigikogu kaaslasel on sünnipäev. Ma siiralt loodan, et praegu ei sööda torti kuskil kabinettides," alustas Lehtme kõnet.









Ta rääkis, kuidas tema ja MTÜ Slava Ukraini on koostöös teiste organisatsioonidega Ukrainat seni aidanud, kuid lisas, et Pagulasabi, Päästeliit, Mondo, Slava Ukraini ja teised vabatahtlikud organisatsioonid on olukorrale suutnud reageerida kiiremini ja paindlikumalt kui riik.









Lehtme loetles asju, mida Ukraina vajab: toitu, kütust, relvastust, kuuliveste, ballistilisi kiivreid, meditsiinitarvikuid, ravimeid. Ta lisas, et tekkidest, patjadest ja kaisukarudest seal puudust ei tunta.









"Lubage meil aidata. Meie vajadus on väga lihtne. Me vajame tegutsemiseks rahalisi ressursse. Kui rahaline ressurss saab otsa, siis kõik meie loodud kontaktid, võrgustikud, teadmised, kompetents jääb lihtsalt kasutult seisma. Kuulake, mida ukrainlased teilt paluvad! Aidake meil aidata!" ütles ta kõne lõpus.









Järgnesid saadikute küsimused ja Lehtme vastused. Küsijate seas oli ka Andres Metsoja (Isamaa), kes päris, kuidas saaks Eesti Lehtme arvates veel rohkem panustada ja mida me peaks muutma?









"Ma kordan jällegi: kuulake, mida ukrainlased küsivad. Saatke seda, mida küsitakse. Ärge tegelege asendustegevustega, seda ei ole vaja, selle jaoks ei ole aega. Täna öösel surid minu sõbranna ja tema laps. Mul ei ole enam nendega aega. Saatke seda abi, mida teilt küsitakse, ja tehke seda kohe! Ma vabandan," ütles Lehtme, kui oli nutma hakanud.









Lehtme lisas, et "Ukraina heaks" loodi juba 2014. aastal ning sõda ei alanud tänavu, vaid ammu. Seal on koos Mondo, seal on koos Pagulasabi ja Ukraina Kultuurikeskus. Neile saab annetada. "Te võite meile annetada, meil on selle üle väga hea meel. Minge palun lehele slava.ee. Miks ma olen niimoodi riides? Sellepärast, et ma pean kiirabisid ostma minema. See auto on ka rehve täis, seal on ilmselt väga palju sodi sees, mis on saadetud. Nii et saatke kiirabide jaoks raha. Saatke abiraha," ütleb Lehtme.