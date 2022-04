NAERIS | Sõja tõttu võib Venemaa ilma jääda nii boršist kui ka Porschedest

Usukõigutajad

Ei olnud hulga aega Karlat näinud. Kutsume teda Täi Karlaks, ta poeb igale poole ja lööb kergesti kampa. Karla oli nagu ära pööranud, ütles, et on saanud nägijaks. Suskas mulle paberi pihku ja küsis, kas mina ei taha tulla jüngriks. Ütles, et see on äsja loodud Kõigevägevama Tahte sekt ja andis tutvumiseks nende jutluse. Sihuke see on:

„Mutt sööb ära pool vihmaussi, pool jääb järele. Kõigevägevam tahab nii, sööd ühe poole korraga. Siis käsib kõigevägevam süüa vihmaussi teise poole. Enne võib vihmauss lugeda meieisapalve.