Eesti vanasõna ütleb, et ei sünni panna ilu patta ega kaunist katla. Aga mõnikord ikka sünnib küll. Mets-kassinaeris on üks selline imeline taim, mille õitest tehtud tee on justkui pisike värviime. See on rohekassinine nagu lõunamaa meri piltpostkaardil.