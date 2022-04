SEADUSEMUUDATUSED | Lapselapsed ei ole enam kohustatud oma vanavanemate hoolduskulusid tasuma

Kolmandate riikide kodanikud, kes ei saabu Eestisse Euroopa riikidest, võivad Eestisse siseneda, kui neil on vaktsineerimistõend, läbipõdemise tõend või negatiivse koroonatesti tulemust tõendav dokument. Riigipiiri ületamise piirangutest on endiselt vabastatud kõik alla 12aastased lapsed.

Lapselapsed ei pea tasuma vanavanemate hoolduskulusid

Riigikogu võttis vastu sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muudatused, mis aitavad kaasa parema hoolekandelise abi pakkumisele. Nii ei ole lapselapsed enam kohustatud oma vanavanemate hoolduskulusid tasuma. Samuti täpsustatakse põhimõtted, mille järgi tuleb pakkuda abi, et inimesed saaksid elada võimalikult kaua oma kodus.

Ehkki kohalikul omavalitsusel on juba praegu kohustus oma inimesi aidata, täpsustab seadus, et edaspidi tuleb välja selgitada ka lähedast hooldava inimese toetusvajadus. Abivajaduse tuvastamisel tuleb korraldada vastava abi pakkumine, olgu abivajajaks hooldusvajaduse või hoolduskoormusega inimene. Mida varem on omastehooldaja toetatud, seda suurema tõenäosusega jätkab või alustab ta tööturul osalemist ning ennetatakse hooldaja vaimse tervise probleemide tekkimist ja abivajaja seisu langemist.