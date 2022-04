Et kõik ausalt ära rääkida, tuleb alustada sellest, et olen Lidlis kunagi käinud. Vist Rootsi äärelinnas. Meenub metallriiulitega laolaadne paik ja avastus, et olin seal ainus valge nahavärviga inimene. Tallinnas kohatul pole tolle kogemusega miskit ühist.

Juba poe ees lõõritavad hiigelkärudest kauba autodesse kühveldajad lõokestena trillereid odavusest. Mulle esmalt silma hakkav 99sendine banaani hind paneb õlgu kehitama, külaski sama nähtud.