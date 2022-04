ASI SELGEKS | Mida näitavad numbrid poemunadel?

Kanamune eristatakse nelja tootekoodi alusel. Esimene number koodis näitab linnukasvatusettevõtte tüüpi.

Kui esimene number on null, siis see tähendab, et muna pärineb mahepõllumajanduslikust tootmisest. Mahepõllumajandusettevõttes kasvatatavatele kanadele antakse süüa vaid mahedalt toodetud sööta ja -lisandeid, tänu millele saab ka neid mune nimetada mahedateks. Neil kanadele on tagatud piisav ruum, liikumisvabadus ja võimalus liigiomaste tegevustega tegelemiseks.

Tootekood, mis algab ühega, näitab et tegemist on...