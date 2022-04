Mariupolist põgenenud perekond läbis Eestis 500 kilomeetrit enne ajutise majutuskoha saamist

„Need on olnud üksikud tagasisided, et majutusruumid on kehvad,” ütles sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa. Kantsleri sõnul on enamik majutuskohtadest sellised, kus sõjapõgenikel on võimalik peatuda turvaliselt.

Etteheited majutuskoha osas on näiteks Andrel Loknal. Tema lähedase perekond saabus möödunud teisipäeval Mariupolist Eestisse ning viieliikmelisele perele anti ajutine majutuskoht Mõedakal Rägavere valla huviklubis.

Lokna sõnutsi on huviklubi elamistingimused alla arvestust. Huviklubi juhtiv Rene Metsla sellega ei nõustu ja ütles, et seal peatunud inimesed on jäänud rahule ning on ulualuse ja muu abi eest tänulikud.

Lokna rääkis, et viieliikmelisele perele pakuti huviklubis esiti elamiseks ühte tuba.