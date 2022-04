Teisipäeval, 26. aprillil jõuab TV3 eetrisse esimene osa saatesarjast „Mida teha oma kehaga?“, kus lõbusas vormis, kuid läbi teaduslike uuringute käsitletakse võimalusi, mis aitavad ennast ja oma keha paremini mõista.

Sarja produtsent Marii Karell lubab, et teemat avatakse vaatajaile eri nurkade alt. „Teeme eksperimente ja katseid. Esimeses saates saadame näiteks endise tugeva pummeldaja, eurolaulik Robin Juhkentali maksatestile. Ka saatejuht ja toimetaja läbivad katse, et mõista, kas tervislikum on napsutada iga päev natuke või panna ühel päeval nädalas nii-öelda käpp maha.”