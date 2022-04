Oksjonil on rekordkogus metsa! Kolme miljoni euro väärtuses kokku 70 metsakinnistut

Timber.ee oksjonikeskkonnas on oksjonil kokku 70 metsakinnistut ja üks kuuest kinnistust koosnev kinnistute pakett. Kokku on oksjonil 524 hektarit maad, 3 078 800 euro väärtuses. Oksjonil pakkumise esitamise tähtaeg on 02. mai kell 14.00.