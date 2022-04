Eesti parima toidu kuldmärgi pälvis Salvesti ökoloogiline toortatraroog veiselihaga

Salvesti ASis valminud parim toiduaine 2022 on parim lastetoit, mis sai nii kuld-kui hõbemärgi. See on ökoloogiline toortatraroog veiselihaga sarjast Põnn. Uus ökoloogiline toortatraroog veiselihaga on valminud kodumaisest mahedalt kasvanud toortatrast ja veiselihast. Sellele on lisatud ka ökoloogilisi köögivilju ning maitsetaimi. Toortatra kasutus lastetoidus on Eesti turul esmakordne ning ainulaadne. Toortatar sisaldab elutähtsaid mineraalaineid ja vitamiine, karotenoide, ensüüme, kiudained ja mikroelemente ning on lisaks ka gluteenivaba.