Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Visalt on käibel linnalegendid, et tegelikult on Saaremaa sadam sõjasadam. Värskelt NATOga liitunud Eestil olevat olnud taolist sadamat vaja. Või oli poliitikutel selle ehitamist mingil põhjusel tarvis. Kinnitanud pole neid jutte keegi ja nii nad tuules liiguvad: kord kaovad, et taas välja ilmuda.

Paljud inimesed vast uskusidki, et Saaremaast on võimalik teha kruiisipärl. Arvatavasti ongi, kui toodet õigesti turundada, ent lihtsalt Saaremaa pärast ei tule siia keegi. Selliseid Ultima Thulesid on terve Läänemeri täis ja neil on vastu panna aastakümnete pikkune ristluslaevade kogemus.

Tõsi, sel aastal on seoses Venemaa kruiisisihtkohtade ära langemisega tehtud kümme ristluslaevade broneeringut. Äratab see sadama taas ellu?