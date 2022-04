Määritavat sulatatud juustu ei ole võimalik ilma teatud lisaaineteta valmistada

Fosfaadid on asendamatud ühendid luude ehituses, aga osalevad ka paljudes teistes protsessides nii immuunsüsteemi toimimises kui ka vere hüübimises. Paljud rakusisesed signaaliülekanded toimuvad bioloogilistes süsteemides just fosfaatide abil. Samuti on fosfaadid olulised keskkonna õige happesuse tagamisel ning energiaainevahetuse võtmeühend on ka fosfaat (ATP). On teada, et fosfaatide sisaldusest sõltub rakkude ainevahetus, kuid vähe on teada selle kohta, milline on toiduga ekstra juurde söödud fosfaatide pikaajaline mõju.