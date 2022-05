Mida teha, kui allergia takistab kevade nautimist?

Südameapteegi proviisor Mariana Džaniašvili selgitab, miks allergiad tekivad ning kuidas nendega toime tulla.

Allergia on organismi ülitundlikkus, ebatavaline kaitsereaktsioon välisele ärritusele. Allergiline reaktsioon tekib siis, kui organism reageerib tavatult tugevalt mõnele tegurile nagu tolmule, toidule, putukahammustusele või haigusetekitajale. Allergia on üks levinumaid kroonilisi haigusi üle maailma.

Allergia avaldumine võib olla väga erinev — alates kergest ninasügelusest ja lõpetades eluohtliku anafülaksiaga. Allergiale iseloomulikke sümptomeid võivad lisaks taimede õietolmule põhjustada ka tubakasuits, mõningad toiduained, tolmulestad, hallitusseened, koduloomad, putukamürgid, ravimid ja muud ained ümbritsevast keskkonnast.

Õietolmuallergia juba veebruaris

Puude õitsemise aeg on märtsist maini. Peamised allergia põhjustajad on sarapuu-, lepa- ja kasetolm. Varase kevade korral võib sarapuu õitsema hakata juba veebruari lõpus. Kask õitseb mais, kuu lõpus lisanduvad veel tamme ja võilille õietolm. Eesti kliimavöötmes on sissehingatavatest allergeenidest enam levinud allergia kase ja sarapuu õietolmu suhtes.