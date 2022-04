Kokku jõuab vaatajateni kaheksa filmi, mis kõik on 4. maist nähtavad ka veebikanalis Jupiter.

Programmi avab kaks aastat tagasi valminud Kanada dokk “Kõht olgu täis”, mis keskendub tavalisele Kanada perele, kes on otsustanud terveks aastaks loobuda poes müüdavatest toidukaupadest ja elada vaid maa-andidest. Yukonis elavad Gerard ja Suzanne ning nende kolm teismelist last tegid sellise katse, kui maalihe nende väikelinna viiva tee sulges ja kohalikust toidupoest kaup paari päevaga otsa sai. Kuid kas XXI sajandil on üldse võimalik poodidest sõltumatult elada?