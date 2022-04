Ukraina presidendi kantselei nõunik: meid sihitakse Prantsusmaalt ja Saksamaalt ostetud relvadega!

Prantsusmaa ja Saksamaa väidavad, et nad ei rikkunud embargot, tuginedes kumbki oma argumentidele. Prantsusmaa väidab, et eksport oli pelgalt eelnevate lepingute elluviimine, mis ei olnud kõnealuse embargoga sõnaselgelt keelatud. Saksamaa väitis, et tema eksporditud seadmed olid "kahesuguse kasutusega" kaubad ja Venemaa garanteeris neile, et neid kasutatakse ainult tsiviileesmärkidel.

Kuigi The Telegraph väidab, et on saanud eksklusiivse juurdepääsu Euroopa Liidu analüüsile, millel andmed tuginevad, on sõja algusest saadik sõltumatud uurimisaruanded jõudnud samale järeldusele, kirjutab The Jerusalem Post.