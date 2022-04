Gerli Padar: peale esimest Lotte etendust ütles Tarmo Leinatamm, et noh, sellega sa kütad nüüd 50. eluaastani

Gerli Padar ilmus esimest korda “Laulukarussellis” teleekraanile ja n-ö avalikkuse silma alla 1994. aastal, 28 aastat tagasi. Ise ta sellele eriti ei mõtle.

Kas see Haljala tüdruk, kes ligi 30 aastat tagasi suurele lavale astus, oli sama ambitsioonikas kui sa praegu oled?

Ma ei ole kunagi pidanud ennast ambitsioonikaks, minus on pigem tahe ennast teostada, mitte niisama istuda, kui saan kuidagi kasulik olla. Tuntus või kuulsus ei ole samuti kunagi eesmärgiks olnud, see on pigem artistiks olemise varjupool.

Sellel, et sinu nägu teatakse, on muidugi omad privileegid, aga tarkus ja oskus tuntusega hakkama saada on tulnud aastatega. Tarmo Leinatamm ütles kunagi elutargalt, et kui sinu kohta teatakse igasuguseid asju ja sinust räägitakse, tunned ennast selle pärast mõnikord kehvasti, aga see tuleb kusagil mujal kasuks pöörata.

Haljala tüdruk teadis kindlasti seda, et tunneb ennast laval kõige paremini ning mulle meeldib endiselt laval olla, sest kõike on võimalik õppida ja muuta nii, et ülejäänu oleks samuti kõikidele osapooltele tulutoov.

See tähendab ka, et oled pea 30 aastat olnud avalikkuse tähelepanu all.

Alguses mitte nii intensiivselt, ja sel ajal, kui ma Rootsis õppisin või laeval laulsin, tuli ka pause sisse. Aga üldiselt olen kogu aeg pildil olnud küll.