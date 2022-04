Omapärane on tegelikult terve Leos Caraxi looming, kus muusika on alati olnud olulisel kohal. Muide, Leos Caraxi kodanikunimi on Alexander Oscar Dupont.

Caraxi kontol on enne “Annetti” viis täispikka filmi. Need on ikka kõneainet pakkunud, viimane, 2012. aastal valminud “Holy Motors” pälvis kriitikute vaimustuse. “Annetti” idee aga pärineb USA bändilt Sparks, mille liikmed, vennad Ron ja Russell Mael, kirjutasid laulud ning stsenaariumi.

Filmimuusikal on keeruline žanr, sest see, kui näitlejad mis tahes tegevuses järsku laulma hakkavad, mõjub äärmiselt ebaloomulikult.