Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Neil, kes ei taha, et sõda muutub seiklusfilmiks ja rutiiniks, on veel võimalusi sellest pääseda. Näiteks Julia Augi sõjalavastus äratab meis, kes me oleme sõja vastu, üles terve inimese emotsioonid. Päris valu ja kaastunde. Võtab pragmaatilisuse maha. Ja see on väga suur asi – selleks, et ööst saaks kord hommik.