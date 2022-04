SUUR ÜLEVAADE: Maamess oli kõrglainel pärast kaheaastast pausi

Külastuste hulk näitas, et messi naasmist oli oodatud. Põllumasinate platsid olid suuremad, taluturg ületas varasemad osalejate poolest ning aiamessi hitid polnud mitte taimed, nagu võiks arvata, vaid aiamajad, saunad, grillid ja robot-muruniidukid.

Maamessi projektijuhil Margus Kikkulil jäi messi lõppedes hea tunne. Ükskõik, kellega ta messil ka ei rääkinud, kõik ütlesid, et päris messi on vaja. Kõik need virtuaaltuurid, -seminarid ja -konverentsid ei täida seda funktsiooni.

Projektijuhina tajus ta, et kaks eelmist kevadet, mil messi pandeemia tõttu ei toimunud, ainult kasvatasid põllumeeste ja neile vajaliku kauba või teenuste pakkujate nälga sellise messi järele.