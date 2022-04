Kas võime oodata teateid kosmilistest põllumeestest?

Meie kosmoselaev Maa suudab oma ligi kaheksa miljardit inimasukat veel enam-vähem ära toita. Tulevik on aga tume või vähemalt ebamäärane: kas kliimamuutused on pöördumatud? Kui paljudele inimestele suudab Maa üldse heaolu tagada?

Tänane lugu ei räägi siiski sellest, et peaksime oma põllumajandusega kosmosesse või teistele planeetidele kolima. Vaatame natuke kaugemale ja mõtleme sellele, et kui kuskil peaks leiduma meietaolisi olendeid, peavad nemadki kuidagi söönuks saama.

Rääkides elust universumis, tuleb ikka korrata lihtsat tõde, et meil on vaid üks näide — maapealne elu. Aga see näide on rikas, mitmekesine, tohutult keeruline. Elu suudab muuta planeedi pinnaehitust ja atmosfääri. Maa atmosfäär ei ole alati olnud nii hapnikurikas kui praegu. Selle, esialgu elu jaoks mürgise gaasi sisaldus hakkas suurenema umbes 2,4 miljardit aastat tagasi. Elu harjus hapnikuga ja muu hulgas hakkas seda kasutama taimede fotosünteesis, mis on põlluharimise aluseks.