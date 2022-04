Kirjanik Marius Ivaškevičius: see, mis oli enne sõda, see sinna ka jäi

Just äsja on Vilniuses külalisetendused lõpetanud meie Vaba Lava, mille kuraatorprogrammi „Murranguaja inimesed“ Marius Ivaškevičius kaks hooaega juhtis.

Ivaškevičiusel on käsil kiired päevad. Küsimusele, kas ta on märganud, et väljas on kevad, vastab mees, et nägi seda Tadžikistanis ja Kõrgõzstanis, kus ta hiljuti käis. Vilniuses pole veel olnud aega märgata.

Oled sa mõelnud nii, et oli sinu loominguline elu enne sõda ja on loominguline elu nüüd?

Olen. On selline tunne, et peaaegu kõik, mis olen kirjutanud, ei oma… Ei, nii ei saa ka öelda, et sel pole mõtet. See on lihtsalt ühest teisest maailmast. Teise inimese loodud. Mingi poliitiline teravus tundub nüüd liiga nõrk.

Olin poolteist kuud täiesti nagu halvatud, ei suutnud professionaalselt midagi korda saata. Ei teadnud, mida teha. Sellest seisundist veavad mind välja mõned uued projektid. Ja ikkagi tundub mulle, et muutunud on kõik. Kardinaalselt. See, mis oli enne sõda, see sinna ka jäi.

Sa kirjutad midagi uut?

Leedu Vene draamateater on kutsutud Avignoni teatrifestivalile, minu kaks aastat tagasi Valgevene revolutsioonist kirjutatud näidendi lavastusega. Nüüd, eriti pärast Butšat, paluti, kas saaksin selle näidendi ümber kirjutada Ukraina sõjast.

Teater võttis tööle 10 Ukraina näitlejat, põgenikku, kelle mehed võitlevad Ukraina sõjas. Nemad oma lugudega kindlasti on näidendis sees. Aga praegu ma veel korjan informatsiooni ja mõtlen, kuidas seda vormistada. Tavalisi sõnu pole kohutavat kirjeldades võimalik kasutada.

Mind ilmselt päästab see, et seda vaatab Prantsuse publik. Ja mulle tundub, et neile inimestele meil on, mida jutustada nende tüdrukute abil, kes tulevad sellest põrgust. Minu asi on neid mõtestada, anda kõigele esteetiline vorm, mõelda, kust see kõik välja ilmus… See on loominguline protsess. Mul ei ole vastuseid, aga ma otsin neid.

Kuidas leedulased suhtuvad sellesse, et teie riik toetab venekeelset teatrit Vilniuses?

Just praegu käib diskussioon, et vahetada ära selle teatri nimi. Olen kindel, et Avignoni me sõidame juba uue nime all.