Valitsus tegi suure, aga sõjaaja näoga lisaeelarve

Eesti on juba vastu võtnud umbes 31 000 Ukraina sõjapõgenikku, kuid äsja valminud lisaeelarve eelnõu on koostatud arvestusega, et nende arv kasvab kuni 50 000ni. Suurem osa, ligi 151 miljonit sõjapõgenike vajadustega seotud kulusid tehakse sotsiaalministeeriumi eelarve alt, ligi 77 miljonit haridusministeeriumi alt.

Umbes 44 miljonit sellest kulub põgenike öömajale, nii ajutisele kui pikemaajalisele majutusele ning sealhulgas tehakse ka ruumides vajalikku remonti ja hangitakse mööblit.

Põgenike esmased vastuvõtupunktid on samuti üsna kulukas lõbu, ühe töötava punkti eelarveks on peaaegu pool miljonit eurot kuus.