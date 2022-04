Poola asevälisminister Marcin Przdacz ütles, et riik saab hakkama ka ilma Gazpromi gaasita, kirjutab BBC. Poola oli tema sõnul teatud otsused teinud palju aastaid tagasi, et selliseks olukorraks valmistuda. Selle tulemusena on nüüd võimalused gaasi hankimiseks teistelt partneritelt, sealhulgas USA-lt ja Pärsia lahe riikidelt.

Poola riiklik gaasifirma PGNiG kinnitas, et ostis selle aasta esimeses kvartalis 53% oma gaasist Gazpromilt...