Üksi elav pensionär võib saada toetust ka siis, kui ta Ukraina pagulase enda juurde elama võtab

Koos tänavuse lisaeelarvega kiitis vabariigi valitsus heaks ka sellega seotud kolm seaduse eelnõu ning saadab need riigikogule.

Sel aastal tõuseb üksi elava pensionäri toetus seniselt 115 eurolt 200 euroni. Seda makstakse oktoobris neile pensionäridele, kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle igakuine kättesaadav pension on väiksem kui 1,2kordne keskmine vanaduspension, mis 2022. aastal on 669 eurot. Selleks, et saada toetust, peab pensionär rahvastikuregistri andmetel elama üksi 1. aprillist kuni 30. septembrini.

Kui riigikogu lisaeelarve koos kolme seaduse muudatustega vastu võtab, saab seni üksi elanud pensionär enda juurde kostile võtta ka mõne hädasti eluaset vajava Ukraina pagulase. Toetusest ei jää pensionär ilma aga vaid juhul, kui ...