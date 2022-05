Euroraha Ukraina sõjapõgenike vajaduste katteks napib

Brüsselil on praegu jagada Ukraina sõjapõgenike tarbeks 400 miljonit eurot nende riikide vahel, kes enim pagulasi võtavad. Selle summa jaotus pole veel selge, kuid vaadates, et ainuüksi väikese Eesti lisaeelarveplaanis on kavandatud samal eesmärgil üle 240 miljoni, ei saa euroraha panus olla kuigi märkimisväärne.

Rahandusministeeriumi välisvahendite talituse juhataja Kadri Tali selgitab: “Euroopa Komisjon tegi ettepaneku suunata täiendavalt 400 miljonit eurot sisejulgeoleku fondidesse: 300 miljonit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) ning 100 miljonit Piirihalduse ja viisapoliitika rahastusse (BMVI).“

100 miljonit BMVI raha on aga suunatud otseselt Ukrainaga piirnevatele liikmesriikidele ning Eesti sellest toetust ei saa.